Aquilani | timone non più così saldo Dionigi e Mignani alla finestra

(Di sabato 3 febbraio 2024) La testa al campo e il silenzio, mentre all’orizzonte c’è una serie di appuntamenti importanti, difficili e per i quali fallire non è più un’opzione, per non rischiare di essere fagocitati in classifica. Il Pisa di Albertosi preparasfida di Cosenza, la prima di un calendario che vedrà i nerazzurri successivamente contro Sampdoria, Parma, Venezia, Modena e Cittadella, con una domanda: quanto potrebbe durare la fiducia nei confronti dell’ex allenatore della Fiorentina Primavera da parte dei dirigenti? Nelle scorse ore sono anche emerse le prime voci di un possibile avvicendamento in panchina, se non arriverà un risultato positivo nelle prossime gare. Si parla di contatti con Davide, ex tecnico di Cosenza, Brescia, Ascoli e Cremonese, ma anche di Michele, esonerato a ottobre dal Bari ...