Anticipo Serie A | Frosinone-Milan 2-3

(Di sabato 3 febbraio 2024) 19.58 Importante colpo esterno di unmai domo che passa 3-2 in rimonta allo 'Stirpe' con il. Botta e risposta nel primo tempo.avanti al 17' col colpo di testa di Giroud su cross di Leao. Ilpareggia su rigore (mani di Leao).Dal dischetto Soulè non sbaglia (24'). Nella ripresa arriva il 2-1 gialloblù: Soulè pesca Mazzitelli che,in diagonale, 'buca' Magnain (65'). Al 72' è 2-2: segna Gabbia di testa su sponda di Giroud.Nel finale arriva la girata vincente di Jovic per il definitivo 2-3 (82').

22.46 Gran colpo del Torino che passa 2-1 in casa del Cagliari. Dopo una fase di studio, il Toro passa al 23':fuga di Bellanova a destra,palla in ... (servizitelevideo.rai)

19.55 Si ferma la striscia vincente della Juve, fermata in casa dall'Empoli (1-1). Partita in salita per la Juve che dal 18' resta in 10 per il ... (servizitelevideo.rai)

La sfida tra i rosanero e i pugliesi è in programma venerdì al Renzo Barbera ROMA - Paride Tremolada della sezione di Monza designato per dirigere ... (ilgiornaleditalia)

Al 10' 12-30. Tiri da tre: 2/12 Napoli, 6/10 Brescia. - I precedenti. Sono 7 i precedenti tra le due società in Serie A, 5 in campionato e 2 in Supercoppa. La Germani è avanti 6-1 nel computo totale e ...UDINE (ITALPRESS) – Udinese e Monza non si fanno male e pareggiano 0-0 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Nonostante una partita giocata su discreti ritmi, nessuna delle due ...Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, dopo il pari subito in rimonta a Marassi contro il Modena ha parlato in conferenza: "E’ mancata un po’ la condizione. Esposito veniva da tanto tempo di inatti ...