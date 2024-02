“Annamose a pijia’ na Gianna” | non lo si dice più La sparizione del frittatone dai bar

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Raccontava Andrea Camilleri che del suo primo periodo romano, arrivò nel 1949, ricordava soprattutto una cosa: gli amici all’uscita dell’Accademia nazionale d’arte drammatica che nel pomeriggio se ne uscivano con un “na”. Laera ed è a Roma il vento freddo che viene da nord, ma non in questo caso. Laera e non è più qualcos’altro. Uncon broccolo romano, patate e alici sotto sale e se ne stava in bella mostra sui banconi della maggior parte dei bar e delle osteriole. Gli amici di Camilleri se la pijavano “a Piazza Verdi, in un baraccio che per cinque lire ti dava pure un bicchiere di vino”. Laera una delle istituzioni di Roma. C’era già all’inizio dell’Ottocento, tanto che nelle riunioni romane della Giovine ...