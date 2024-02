Angelozzi | «Soulé giocatore da Inter | Juventus o Milan Ricevuta un’offerta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Guido, Direttore Sportivo del Frosinone, al termine della partita persa contro il, ha parlato di Matìascitando anche l’, nonostante ilsia di proprietà della. Il dirigente ne ha parlato su DAZN. PER UNA BIG – Guidoha parlato così del talento del Frosinone: «è inpronto da poter giocare nel in squadra comeo nella Roma. Le statistiche parlano chiaro, e ricordiamo che è al suo primo anno da titolare in Serie A. Oltre a segnare fa anche tanti assist, ha un potenziale veramente incredibile. Ultimamente gli è arrivata una proposta importantissima, ma l’ha rifiutata. Lui non guarda i soldi, ma ...