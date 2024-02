Andy Roddick esprime dubbi su Djokovic | “Sinner ha dimostrato di batterlo più volte”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una sconfitta che può far preoccupare. Ne ha parlato, ex grande giocatore americano e grande rivale di Roger Federer prima dell’avvento di Rafa Nadal e di Novaksi è espresso sulle future prospettive del n.1 ATP, reduce dalla battuta d’arresto in semifinale degli Australia Open 2024 contro Jannik. Al di là di quanto riportato dalla stampa serba che ha parlato di unnon al meglio per via di un virus influenzale, è evidente che soprattutto controla storia sia cambiata. Nelle ultime quattro sfide andate in scena a stretto giro, Nole è stato sconfitto in tre circostanze e chiaramente il ko a Melbourne è stato fragoroso dal momento che mai nessuno prima dell’altoatesino era riuscito a prevalere nel penultimo atto del ...