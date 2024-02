Andreea news | chi è entrato nel casolare dopo la sua scomparsa?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Castelplanio (Ancona), 3 febbraio 2024 - Il corpo diRabciuc era già nelabbandonato quando pochi giornilasarebbe stato ispezionato dai vigili del fuoco e anche da due youtubers? Sarebbe scaturito dalla necessità di rispondere a questa domanda il nuovo sopralluogo della procura, stamattina aldi via Monte Adamo 26, sulla Montecarottese. Alla presenza del pm Irene Bilotta, in diversi sono entrati neldove il 20 gennaio scorso sono stati ritrovati i resti ossei di una persona, probabilmente la 27enne di origini rumene, il suo zainetto, un foulard e un messaggio impresso in un corrimano. Il sopralluogo è scattato ieri mattina alle 8,40 alla presenza dei vigili del fuoco del distaccamento jesino necessari ad assicurare l’ingresso nella ...