Ancora un pari per l' Udinese | finisce senza reti col Monza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) UDINE (ITALPRESS) –non si fanno male e pareggiano 0-0 nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Nonostante una partita giocata su discritmi, nessuna delle due compagini riesce a trovare il guizzo per conquistare i tre punti. Unche soddisfa certamente più il, rispetto all', più volte vicina all'1-0 nel primo tempo. Per i bianconeri si tratta del tredicesimo pareggio stagionale. Il primo tempo al Bluenergy Stadium si chiude abianche, nonostante l'sfiori il vantaggio in più di un'occasione. Dall'altra parte, ilfatica a calciare in porta per merito della difesa friulana, brava a chiudere tutti gli spazi. Il più in forma nell'è certamente ...