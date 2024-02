Anche la Ferrari ha capito che per vincere serve un inglese

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per sperare diqualcosa bisogna affidarsi agli inglesi. Io ve lo dico da anni, lo ha finalmentela, forse stufa di aspettare l’eterno predestinato e compare di dichiarazione dei redditi di Sinner, Charles Leclerc. Dal 2025 il quasi pensionato vegano e ambientalista Lewis Hamilton guiderà la Rossa, e la cosa più divertente della faccenda è che milioni di italiani faranno il tifo per un britannico. Cosa che credo non succederà oggi, invece, con Italia-Inghilterra di rugby. Inizia il Sei Nazioni e la nostra gloriosa Nazionale è già pronta a piallarvi. Apprezzo il fatto che da qualche anno in Italia avete abbandonato la retorica degli elogi del gioco rude ma sportivo, della bellezza del terzo tempo, dell’uscita a testa alta dalle sconfitte, e il rugby non è più argomento di conversazione tra ...