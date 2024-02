Anche in Germania l’auto elettrica fa flop

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il cammino dellaverso un futuro dominato dai veicoli elettrici sta incontrando delle difficoltà che potrebbero rallentare, o addirittura deviare, il percorso verso l’obiettivo di avere 15 milioni di auto green sulle strade entro il 2030. Come racconta Bloomberg, questo obiettivo, che una volta sembrava a portata di mano, ora appare sempre più incerto di fronte a una serie di sfide emergenti nel settore automobilistico. BMW, sotto la guida del suo CEO Oliver Zipse, ha adottato una strategia di “flessibilità produttiva” che le consente di adattare la produzione a seconda della domanda di motori a combustione, ibridi ed elettrici. Questo approccio, inizialmente visto con scetticismo per la sua mancanza di aggressività nei confronti di concorrenti come Tesla, sta dimostrando la sua validità in un momento in cui l’adozione dei veicoli elettrici sta rallentando e ...