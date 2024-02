Ancelotti | «sono un professionista | non mi abbasso al livello di Xavi»

(Di sabato 3 febbraio 2024) . Le parole diin conferenza alla vigilia del derby di Madrid di domani sera (alle 21 al Bernabeu). Il tecnico del Real Madrid ha risposto alle accuse del collega del Barcellona. Scrive Diario As: «une, come tale, non voglio scendere a quel», ha dettoentrato in sala stampa con un mezzo sorriso ma è diventato serio quando ha sentito parlare di “Liga adulterata”. Domani il Cholo Simeone diventerà l’allenatore che ha affrontato di più nella sua carriera (24, pareggiando Spalletti): «È stato uno degli avversari più difficili ed è uno di quelli che rispetto di più». Che cosa deve fare il Madrid per vincere?: «Domani è molto importante. Sarà la terza volta che ci affrontiamo in poco tempo… e queste partite...

L'allenatore ha nettamente respinto l'idea Arabia Saudita come possibilità per il futuro: "I soldi non mi interessano..." (itasportpress)

Le dichiarazioni dell'allenatore dei Blancos in conferenza stampa in vista del match contro l'Atletico Madrid: la risposta al tecnico del Barcellona e la presentazione del derby ...Secondo alcune voci non confermate dalla Spagna, Carlo Ancelotti, allenatore dei Blancos, avrebbe indicato il gioiello bianconero come possibile rinforzo per la prossima stagione. Autore di un'ottima ...Nerazzurri in vetta, con una vittoria potrebbero allontanare forse del tutto gli avversari. Inzaghi e Ancelotti (Ansafoto) – calciomercato.it Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, quindi ...