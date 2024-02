Altro che inverno | sconvolte tutte le previsioni | temperature a 25°C

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tanto sole eprimaverili fino a martedì in alcune zone d'Italia dove farà caldo e si registreranno massime ampiamente over 20°C: subito dopo, però,e maltempo sono pronti a tornare

Allegri motivatore feroce ieri a Vinovo in vista di Inter-Juventus. Il tecnico bianconero ha strigliato i suoi caricandoli per San Siro. ECCOME SE ... (inter-news)

Non solo inviato de La Vita in Diretta , Pierpaolo Pretelli al Festival avrà anche un altro importante ruolo : ecco quale! L'articolo Pierpaolo ... (novella2000)

De Rossi, ritorno al passato - Il Messaggero - È molto di più del classico confronto tra il maestro e l’allievo. Perché...- Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.S. Roma, Roma e dintorni ...Non provo nulla di negativo nei suoi confronti: assumere i migliori fa parte del nostro lavoro. A volte discutiamo: diciamo che come nel rugby vola qualche pugno, ma c’è sempre rispetto. Sono certo ...Benché fossero fratello e sorella, i loro andirivieni frequenti da una casa dell’uno all’altra, sempre insieme in coppia, avevano destato qualche ...