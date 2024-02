All’ospedale Cardarelli day hospital per insufficienza cardiaca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOgni anno sono oltre 1000 gli accessi per scompenso cardiaco al Pronto Soccorso deldi Napoli. Con lo scopo di offrire un nuovo sistema più flessibile, efficace e mirato di presa in carico dei pazienti affetti da questa patologia, al via presso l’Unità di Cardiologia, diretta da Ciro Mauro, il daydedicato alla diagnosi e cura dell’.“L’attivazione di un dayper l’migliora l’assistenza e riduce gli accessi in Pronto Soccorso – spiega Ciro Mauro – offrendo una soluzione utile a monitorare in modo flessibile il paziente che è già stato trattato con un ricovero prolungato. Il daygarantisce tempi di permanenza ridotti in ospedale e permette un ...