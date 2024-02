Allegri | «Sarà partita diversa dall’andata! Inter la più forte»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia di-Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista del big match di San Siro in programma domani sera CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Massimilianoalla vigilia di-Juventus Ad un allenamento dalla sfida di domani, ha già scelto l’undici? Domani sera a Milano andremo tutti. Abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot. Abbiamo i due nuovi con Djaló, che è un po’ più indietro, e Alcaraz che è nuovo oggi farà il primo allenamento. C’è qualcosa in particolare che vuole vedere domani? Non è questione di vedere. Domani serauna meravigliosa, una serata di sport con uno stadio tutto esaurito con 80mila persone. Sappiamo della forza ...