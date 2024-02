Allegri pre Inter Juve | «Mi aspetto una grande partita domani»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le parole in conferenza stampa di Massimiliano, allenatore dellantus, in vista della gara contro l’a San Siro In conferenza stampa, ecco le parole dell’allenatore dellantus Massimilianoprima della gara contro l’. SCIOLTI I DUBBI «sera a Milano andremo tutti, abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot. Abbiamo i due nuovi, Djalo è un po’ indietro e invece ci sarà Alcaraz che è nuovo e oggi farà il primo allenamento». MATCHsera sarà una meravigliosa, una bella serata di sport, con uno stadio tutto esaurito e 80 mila persone. Sappiamo delle forza dell’e noi stiamo molto bene. Dobbiamo continuare il percorso, è un tappa e poi ce ne ...

Allegri non si sbilancia: «Sappiamo della forza dell’Inter, ma il nostro obiettivo è questo». Le sue parole in conferenza Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di ...L'allenatore dei bianconeri presenta il big match valido per la ventitreesima giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale ...Alla vigilia del match ha parlato come di consueto in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, mister Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole sul big match di domani sera, fischio ...