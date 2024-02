Alle 18 l’anticipo dell’A3 Banca Macerata all’assalto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Dobbiamo esprimere la nostra pallavolo e restare concentrati perché abbiamo visto che gli avversari vanno in difficoltà quando riusciamo a dare il meglio". Michele Orazi, centrale della Volley, detta la ricetta perdelle 18 di oggi quando al Fontescodella sarà di scena Lagonegro per la sesta giornata di ritorno del campionato di A3. I biancorossi sono attesa dalla seconda della classe che accusa un distacco di 6 punti dai maceratesi che sono in testa della classifica e che devono recuperare la gara con Casarano. "All’andata – ricorda Orazi – è stata una gara difficile vinta al tie break e siamo determinati a tornare alla vittoria". La formazione maceratese è infatti reduce dalla sconfitta al quinto set a Palmi. "È stato un duro colpo – ammette il giocatore – anche perché avevamo la gara in controllo quando ...