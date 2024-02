Allarme smog a Roma | quali auto potranno circolare da oggi a lunedì

A Roma è allarme smog . "In considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall'Arpa Lazio, la qualità dell'aria evidenzia per la giornata di ... (iltempo)

Non piove, non c’è vento e si respira male. Tutta colpa dello smog che continua a ristagnare nell’aria. Così la Lombardia dà il via, da martedì 30 ... (ilfattoquotidiano)

Ancora una volta scattano i segnali d’ Allarme per quanto riguarda l’aria che si respira in Lombardia . Uno stato d’allerta tutt’altro che insolito ... (quifinanza)

Troppo smog a Roma. Da oggi a lunedì saranno attive alcune limitazioni alla circolazione nella Capitale. Un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri ha disposto il 'divieto della circolazione veicolare ...Proseguono le misure emergenziali per migliorare la qualità dell'aria a Ferrara, con divieto di circolazione per alcuni veicoli fino a lunedì. Proseguirà anche nelle giornate di oggi, domani e lunedì ...Non c’è tregua per la qualità dell’aria nella nostra provincia. Le previsioni di Arpae vedono ancora una volta di PM10 superiori ai limiti di legge. Di conseguenza proseguono per altri tre giorni le m ...