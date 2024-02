Alla spina o in lattina “This is Not Prosecco”

Il Texas ha affermato che non smetterà di installare filo spinato al confine con il Messico. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che la Corte Suprema ... (periodicodaily)

Consorzio Prosecco Doc va allo scontro con la lobby inglese del vino alla spina

Il Consorzio di Tutela del Prosecco Doc nel mese di dicembre ha avviato una campagna informativa – This is not Prosecco – sviluppata nella capitale ... (ildenaro)