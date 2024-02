ALLA SCOPERTA DELL’AVVERSARIO | DIONISI CHiede gol e leadership alla punta Berardi out | tocca a Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non di solo timore vive l’uomo. Eppure, a giudicare dclassifica del Sassuolo, la paura inizia a serpeggiare in terra neroverde: vuoi per i 19 punti raccolti fin qui, vuoi per l’assenza del trascinatore, quel Domenicocapace di mettere a segno più di un terzo dei gol dei suoi. L’ala destra non ci sarà: e la lista di indisponibili non finisce qui, visto che mancheranno Obiang, Defrel, Toljan e Kumbulla, appena arrivato dRoma ("Lo rimetteremo in gruppo giorno per giorno, èfine di un percorso" le parole di). Assente per squalifica il mediano Matheus Enrique, con le scelte di formazione pressoché obbligate. Davanti a Consigli spazio a una linea a 4 (ma occhio all’ipotesi retroguardia a 3) con Pedersen e Doig sugli esterni, ...