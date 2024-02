Aliexpress | come funziona | è affidabile? Dopo quanto arriva una spedizione?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di sabato 3 febbraio 2024)(o Ali Express) è uno dei giganti globali dell’e-commerce, parte del Gruppo Alibaba fondato da Jack Ma nel 1999. Questa piattaforma consente ai venditori, principalmente dalla Cina, di offrire i loro prodotti a clienti in tutto il mondo. È noto per la vasta gamma di articoli disponibili, dai gadget elettronici alla moda, agli accessori per la casa, spesso a prezzi molto competitivi. Maesattamente, èe quali sono i tempi di? Questo articolo esplorerà queste domande per fornire una visione chiara del servizio.agisceun mercato online, mettendo in contatto venditori diretti e piccole imprese con ...