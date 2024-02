Alessi sulla rottura tra Elio e Belen | “Cosa ho saputo | come ha reagito lei”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Fabrizio Corona martedì scorso ha rivelato cheRodriguez edLorenzoni si sarebbero lasciati. Robertosul suo settimanale, Novella 2000, ha aggiunto che la relazione tra l’imprenditore e la showgirl è finita più di una settimana fa: “Si sarebbero lasciati da una dedica di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina adci ha assicurato che la storia è finita“.e i retroscenatra. Ieri pomeriggio Robertoè stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha spiegatoha fatto a sapere dell’addio tra. Sembra che lo scoop sia arrivato da una coppia che ...

Uomini e Donne , un altro colpo di scena per una coppia del parterre che da settimane è protagonista al centro dello studio: Alessio Pili Stella e ... (caffeinamagazine)

Scopriamo qualcosa in più su Claudia Lenti, una delle dame del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne ! (comingsoon)

L’anno 2023 si è concluso per Belen Rodriguez con un momento di verità e sorprendente rivelazione. Dopo aver aperto il suo cuore a Mara Venier sulle ... (thesocialpost)

Tempo di lettura: 4 minutiLa maglia del Benevento l’ha sognata, ci ha sperato ma il destino ha scritto un finale diverso e lunedì sfiderà per la ... (anteprima24)

Da La vita in diretta Roberto Alessi svela tutti i retroscena sulla fine della storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni: ecco tutti i dettagli Nella puntata de La vita in diretta in onda il 2 ...Alessi” dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 che hanno riportato la propria testimonianza di viaggio nei luoghi della Shoah attraverso la presentazione di un cortometraggio accompagnato da intense ...Archeo-Ambiente è una presenza costante e Giuseppe Alessi continua a sviluppare iniziative ...Abbiamo installato nel 2013, pert tre anni consecutivi, un tabellone bifacciale di mq 6 sulla S.S. 417, ...