Alberto Bona Con Il Class40 IBSA Goes to USA e Canada

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 febbraio 2024) La stagione 2024 al via con due regate “monumentali”: Transat CIC e Québec Saint-Malo Sarà una stagione epica, con un ingrediente che non potrà mancare: il coraggio Trinité-sur-Mer, Francia–(BUSINESS WIRE)–Al via, con una lunga sessione in cantiere per preparare la barca in vista delle transoceaniche 2024, la terza stagione delche vede in programma, tra aprile e luglio, due prove monumentali. Da detentore del primo posto del circuito internazionalee del record di percorrenzasulle 24 ore, ottenuti entrambi nella stagione 2023,si prepara a partecipare alla Transat CIC tra aprile e maggio e alla Transat Québec Saint-Malo tra giugno e luglio, per completare poi la stagione con la partecipazione alla Normandy Channel Race. “L’abbiamo ...