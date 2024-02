Al Vulcano Buono si festeggia Carnevale sul ghiaccio e San Valentino ad alta quota

(Di sabato 3 febbraio 2024)sule Sanad: a partire da domenica 4 febbraio ildà il via a un febbraio pirotecnico. “Carnival On Ice” e “Love Experience – L’amore al Centro”: aldi Nola il mese di febbraio è dedicato ale alla festa degli innamorati, con un

Al Vulcano Buono di Nola grande successo per le attrazioni nell’arena spettacolo e l’animazione. Fino al 6 gennaio un calendario ricco di eventi. Il ... (2anews)

Il 2023 si è concluso col botto al Vulcano Buono di Nola dove oltre un milione di ingressi sono stati registrati in occasione degli eventi legati al ... (ildenaro)

È agli arresti domiciliari ma con il permesso di far visita al figlio. Trovato al centro commerciale con arnesi da scasso insieme ad altri 2 I ... (puntomagazine)

Gli imperdibili appuntamenti si terranno a Nola, presso il Vulcano Buono, in località Boscofangone. La magia proseguirà fino al 1° aprile nell'Arena Spettacoli con la spettacolare ruota panoramica ...Cimitile, via nazionale delle puglie, nei pressi della Circumvesuviana, Centro Dubai, Supermercati e a pochi Km dal CIS / Interporto e Vulcano Buono, Dimensionekasa Nola propone in locazione un ...Posizione: Nola, precisamente località Polvica a ridosso della zona asi, interporto campano, CIS, vulcano buono e da svariate attività commerciali. Tipologia: fabbricato indipendente composto da ...