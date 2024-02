Al Policlinico musica per i piccoli ricoverati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un ospedale pieno di. Violini, percussioni, tastiere, chitarre elettriche, armoniche e clarinetti: per una giornata in tutti i reparti della Pediatria hanno risuonato le note della musicoterapia per ipazienti. Fondazione Sant’Orsola ha voluto ricordare così, a dieci anni dalla morte, il maestro Claudio Abbado che già nel 2006 aveva iniziato questa attività, capace di dare tanti benefici ai bambini. Il testimone era stato consegnato dal maestro all’associazione Mozart 14 che, chiudendo i battenti, nel maggio 2022 l’ha passato alla Fondazione Sant’Orsola. L’attività viene portata avanti tutto l’anno con sei musicoterapisti a cui si affiancano tirocinanti del Conservatorio. Oltre 1.000 ore ogni anno, in sei reparti diversi, che rappresentano una piccola oasi per tanti bambini, soprattutto per chi rimane ...