Al Liceo Classico l’iniziativa ‘Professori per un giorno’ Johnson e Allen docenti di inglese

(Di sabato 3 febbraio 2024) Davanti a oltre 300 studenti del‘Morgagni’, i due giocatori americani Xaviere Kadeemhanno partecipato al progetto della Pallacanestro 2.015 ‘Professore per un. Parlando inhanno raccontato la loro quotidianità da stranieri, ma anche – su richiesta – alcuni aspetti tecnici. Le classi quarte e quinte dell’indirizzo linguistico hanno curato la traduzione per i compagni degli altri corsi. Hanno portato la loro testimonianza altri ex studenti dellegati al mondo del basket: Mario Santarelli, storicoatore forlivese (fu il vice dell’Olitalia promossa in A1 nel 1995), la social media manager della Pallacanestro Forlì 2.015 Martina Ronchi e, in ...

Si tratta della palestra di via Lincoln (a Porticella) che venne realizzata per essere utilizzata dal Liceo Classico di Marsala, visto che non ha una struttura per fare attività fisica. Dopo oltre 15 ...L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – ANDIS, con sede nazionale in Roma, c/o Liceo Classico “Ennio Quirino Visconti”, Piazza del Collegio Romano n. 4, celebrerà, in collaborazione con la ...Lo spot web, realizzato insieme alla casa di produzione Piuma Film, presenta un’importante novità nel panorama formativo italiano, alternativo agli studi classici e scientifici ...