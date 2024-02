Al Bano | “Protesterò anch’io a Roma con il mio trattore Se non cantassi farei la fame”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il noto cantante Alsi schiera dalla parte degli agricoltori che stanno portando le loro proteste nelle città di gran parte d’Europa. In questo clima di dissenso nei confronti delle politiche europee, molti personaggi noti hanno detto la loro. Tra questi il cantante di Cellino, che si è definito “contadino dentro”, e che possiede un’importante tenuta. Alha promesso di essere acol suoin segno di solidarietà nei confronti dei tanti agricoltori che stanno protestando: “Nella mia azienda vigne e ulivi per 150 ettari, i conti non reggono. Servono più controlli sulla filiera”, spiega il cantante. “Chi decide nella Ue? Li chiamerei da me per farli lavorare un paio di mesi…”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. “Anche io sono un contadino econ il ...