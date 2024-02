Agevolazioni persone disabili | la lista di quelli accessibili anche ai familiari

Con l’addio alla Pensione di cittadinanza si passa alla Pensione di inclusione, la misura rivolta a quei nuclei familiari in cui ci sono tutti componenti over 67 o disabili gravi con Isee non ...Nella città di Brindisi, un corteo di protesta ha attirato l’attenzione di circa 200 persone, accompagnate da quasi 100 trattori, ...Anche per il 2024 è possibile richiedere varie agevolazioni per ridurre le spese sanitarie ed accedere a determinate prestazioni: ecco come.