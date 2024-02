Age of Empires | Anteprima Age of Mythology | Retold e Altro al Flusso ‘New Year | New Age’ di Febbraio

Xbox e il team di Age of Empires ti invitano a unirti alla live stream “New Year, New Age” il 23 febbraio alle ore19.00 CET ...Nel corso dell'evento in livestreaming New Year, New Age, Microsoft svelerà tutte le novità legate alla serie di Age of Empires ...Xbox Game Studios e gli sviluppatori della serie di Age of Empires invitano tutti i fan della serie a seguire l'evento in diretta "New Year, New Age", in programma per venerdì 23 febbraio a partire da ...