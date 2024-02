Affari Tuoi | mi vuole sfidare | Giovanni inchioda il dottore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) La regione protagonista della puntata diandata in onda questa sera su Rai 1 è stata la Calabria. A rappresentarla il concorrentee sua figlia Aurora col pacco numero 2. Dopo i primi tiri, ilha offerto loro 36mila euro, maha deciso di andare avanti: “Il rischio per il mio mestiere è all'ordine del giorno, noi siamo venuti qui per giocare e andiamo avanti”, ha detto il concorrente, che nella vita fa il vigile del fuoco. La seconda offerta, invece, è stata quella del cambio pacco. Ma anche questa è stata rifiutata: “Ci fidiamo del nostro pacco”, ha detto Giuseppe. Ala fine gli ultimi pacchi rimasti erano due blu da 75 e 200 euro e tre rossi da 30mila, 75mila e 200mila. A quel punto l'offerta delè stata di nuovo di 36mila euro. "Mi ...