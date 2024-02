AEW | Annunciato un Elimination Match tra Toni Storm e Red Velvet e non solo

La NJPW ha annunciato che Will Ospreay sarà a Battle in the Valley , show annuale sul suolo americano in programma a San Josè, California, il ... (zonawrestling)

In un tweet, Tony Khan ha Annunciato che la TBS Champion Julia Hart metterà in palio il titolo contro Emi Sakura. La card aggiornata ... (zonawrestling)

Nell'attesa del misterioso nuovo annuncio di Tony Khan durante l'episodio di AEW Dynamite del 7 febbraio, le voci sul debutto imminente di Sasha Banks in All Elite Wrestling si fanno sempre più forti.La scorsa notte si è svolta una nuova puntata di Dynamite, durante lo show, Tony Khan ha fatto sapere che nel prossimo episodio dello show di punta della AEW verrà fatto un grande annuncio. In queste ...La scorsa notte la AEW ha messo in scena un nuovo episodio di Dynamite, dopo lo show la federazione ha annunciato tutti i match che vedremo nella prossima puntata di Rampage, che andrà in onda nella n ...