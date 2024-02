Addio Daniele Eri un angelo in mezzo a noi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il bene e l’amore cheCaradio aveva messo in circolo nella sua vita erano tutti lì, ieri pomeriggio, a riempire la piazza Garibaldi di Medicina. C’erano migliaia di persone, alla chiesa di San Mamante, per dare un ultimo sofferto saluto al 43enne, carabiniere pugliese dal cuore d’oro, che ha perso la vita, nella serata di lunedì sulla San Vitale a Canaletti di Budrio.aveva finito il suo turno al Comando Provinciale di Bologna, dove era approdato felicemente pochi giorni fa dopo vent’anni alla Compagnia di San Lazzaro. È morto sul colpo dopo che un’auto, una Tesla, che stava sorpassando, guidata da una 35enne ora accusata di omicidio stradale, lo ha travolto. Tantissimi i colleghi, di tutte le stazioni e compagnie, che ieri pomeriggio erano presenti per stringersi attorno alla famiglia di: l’amata moglie Rosa ...

Il bene e l'amore che Daniele Caradio aveva messo in circolo nella sua vita erano tutti lì, ieri pomeriggio, a riempire la piazza Garibaldi di Medicina. C'erano migliaia di persone, alla chiesa di San ...