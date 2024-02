Addio a Vittorio Emanuele di Savoia | l’annuncio della famiglia

(Di sabato 3 febbraio 2024)diè morto. Il figlio dell’ultimo Re d’Italia si è spento a 86 anni (quasi 87), nella sua residenza di Ginevra. A darneè la sua, che sta organizzando le esequie, mentre non sono note le causesua scomparsa. “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”, si legge nella notaReal Casa di. In aggiornamento

Pescara - "Dolore in città per la morte improvvisa di un consigliere storico di Assonautica Pescara" La comunità di Villanova è scossa dal repentino ... (abruzzo24ore.tv)

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi dà le dimissioni. Tanti i “guai” in cui il critico d’arte si è ritrovato coinvolto negli ultimi mesi ed ecco ...Il Paradiso delle signore si ferma per tutta l'estate 2024. Anche quest'anno l'appuntamento con la popolarissima soap opera del pomeriggio di Rai 1 terminerà entro il mese di maggio con la messa in ...Addio a Renato Picci, forte difensore nato a Forlimpopoli e diventato professionista con il Forlì. L’ex calciatore se n’é andato in punta di piedi, dopo una malattia, e la notizia è emersa solo adesso ...