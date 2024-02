A1 donne | ore 20 | 30 La Virtus di Vincent a Faenza per un sorriso | Momento difficile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Smaltita la delusione europea, latorna a concentrarsi sull’unico obiettivo a disposizione, il campionato. Supercoppa a parte, le coppe quest’anno non sono state molto fortunate per le bianconere. Testa e concentrazione per il campionato, dove gli obiettivi sono quelli di puntare al vertice. Per farlo servono prestazione e vittorie, a cominciare dal confronto delle 20,30 PalaBubani di, con le padrone di casa dell’E-Work. "Stiamo attraversando uncomplesso – sottolinea coach Pierre–. Vogliamo concludere nel migliore dei modi questo periodo. Dopo la pausa delle Nazionali ci aspettano due mesi di preparazione nei quali avremo pochissime partite, avremo il tempo per lavorare individualmente come se fosse un nuovo inizio". Poi il tecnico parla della prossima avversaria. ...