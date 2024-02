“A Sorbillo piace l’ananas e a me le fragoline” | pizza e dessert nello stesso piatto

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ae a me le”. Con questa frase sul proprio profilo social, il maestroiolo Luigi D’Auria, titolare di MondoVomero in via Netti, lancia la sua nuova specialità: “Fragorita”, unametà margherita e metà dolce con fragole e crema pasticcera, per accontentare i palati più esigenti. Il nome “Fragorita” deriva proprio da Fragole e Margherita. Primo tra tutti a ideare e realizzare La Fragorita, Luigi D’Auria la serve in un unicocon l’accortezza di separare leggermente le due metà all’uscita dal forno. Lo spunto è arrivato dallache Luigi D’Auria presentò nel 1998 e che gli fece vincere, a soli 22 anni, il Premio migliorRegione ...

Io leader tecnico Mi piace che la squadra abbia fiducia in me, sto tornando al 100%, spero di poter aiutare di più la squadra con gol, assist e lavoro. Quanto mi sono stati vicini i miei compagniEcco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "La difesa a tre ci dà sicurezza, ma non mi piace sempre difendere: dobbiamo gestire meglio il pallone e tirare in porta, per portare i tre punti a casa ...Abbiamo chiesto ad alcuni chef di Milano dove vanno a mangiare quando non sono in servizio. In questa mappa le loro risposte, tra trattoria sincere e locali di quartiere ...