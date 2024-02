A Pioppo la sagra del “Carduni Vruricatu” | ci sarà anche il folklore siciliano di Trinacria Bedda

(Di sabato 3 febbraio 2024) Domani 4 febbraio si terrà ala seconda edizione della “del”, una festa dedicata alla valorizzazione di questo ortaggio tipico. Protagonista dell’eventoil Gruppo Folkloristicodi Monreale, che dalle 16 intratterrà il pubblico con canti e balli della tradizione isolana. Laprenderà il via in mattinata (Monrealelive.it)

Tante le iniziative in programma per questo fine settimana. A Pioppo si degusta il caratteristico ortaggio in tutte le varianti delle sue ricette: in pastella, all'insalata, con salsiccia e funghi. A ...Domenica 4 Febbraio andrà in scena la seconda edizione della “Sagra del Carduni Vruricatu” di Pioppo. Alle ore 10:00 vi sarà un convegno presso l’Aula Magna del Plesso I.C.S. Margherita di Navarra, si ...MONREALE, 29 gennaio – La sagra, organizzata dal Comitato Pioppo Comune, in collaborazione con la Proloco Monreale, il Forum del Contratto di Fume e Costa dell’Oreto, e il patrocinio oneroso del Comun ...