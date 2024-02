’A ciascuno la sua prigione’ | saga familiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il tempo e la storia accadono e si succedono sempre diversi. Al centro l’uomo, costantemente bersaglio delle ferite più differenti, sempre incatenato alla sua intima prigione, qualunque essa sia. Ma c’è qualcosa che può scrivere un epilogo inaspettato: come a quelle ferite si reagisce, come da quelle catene ci si libera. Lo insegna una bambina Giuditta Dacreni, protagonista del libro "Ala sua prigione" (Porto Seguro, 2022) scritto da Marco Spinicci, la cui storia personale la rende oggetto di discriminazioni, incatenata in una famiglia tradizionale che non la capirà mai. Con lei Spinicci tratteggia un altro personaggio centrale, Ottavio Rustici, anche lui bambino, ma viziato, iper protetto dai genitori fascisti. Perché è anche il tempo storico di svolgimento delle vicende, dagli anni Trenta fino agli anni Settanta, a rendere tutto ancora più aspro e ...