A che ora partono Vinatzer e gli italiani nello slalom di Chamonix | programma esatto | n di pettorale | canale tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2024) Saranno 7 glitra i 68 atleti al via, in rappresentanza di 19 Paesi,speciale maschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, previsto domani, domenica 4 febbraio, a(Francia), con prima run dalle ore 09.30 e seconda dalle ore 12.30. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza della prima manche Tommaso Sala con l’8, Alexcol 20, Tobias Kastlunger col 30, Giuliano Razzoli col 31, Stefano Gross col 32, Simon Maurberger col 55 e Filippo Della Vite col 68. Per quel che riguarda lomaschile di, la diretta tv sarà fruibile su Eurosport 1 HD e, solo per la 2a manche, Rai Sport HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now e, solo per la 1a manche, Rai Play ...