A che ora i Mondiali di nuoto di fondo 2024 oggi | programma 10 km donne | tv | streaming

(Di sabato 3 febbraio 2024), sabato 3 febbraio, l’Old Port di Doha (Qatar) sarà teatro della 10 km femminile didi, che aprirà ildelle acque libere in questa rassegna iridata degli sport acquatici. Un quadrilatero diviso in giri da 1.666 metri, con acqua intorno ai 20 gradi e temperatura esterna intorno ai 25 sarà il percorso che attende le atlete. LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DIDIDALLE 8.30 Una gara importante per Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi, le azzurre ai nastri di partenza. La prova odierna, infatti, non assegnerà solo le medaglie, ma metterà in palio anche la qualificazione olimpica. Le migliori 13 nuotatrici di quest’potranno tingersi dei Cinque Cerchi, considerando però quanto accaduto a Fukuoka ...

(Adnkronos) – Non tramonta l’appeal della cucina asiatica in Italia . Almeno a giudicare dai dati sulle nuove apertura di ristoranti , dai più ... ()

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 3 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con sci freestyle, salto con gli sci e snowboard, il ba ...con partenza alle 15.30 dallo stazio di Santa Sofia e arrivo sul palco di piazza San Marco un'ora più tardi. Le Marie sono accompagnate dalla compagnia di mercenari della “White Company” di Livorno ...Ancora emergenza in difesa per Caserta il quale oltre a Martino deve fare i conti con gli infortuni di Cimino e Meroni, out anche Canotto. Torna Tutino mentre Antonucci comincia dalla panchina ...