A bordo di un’auto rubata non si ferma all’alt | inseguimento in via Marina

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAdinon sie viene inseguito lungo via, a Napoli. Una tentata fuga non andata in porto quella messa in atto da un cittadino algerino di 21 anni che è statoto dal personale del Reparto Polizia Investigativa Centrale della Polizia Locale di Napoli. L’uomo, arrestato per furto, resistenza e status di illegale sul territorio nazionale, ha provato a fuggire anche durante l’arresto mettendo in pericolo la sicurezza degli agenti e dei passanti. Gli agenti lo hanno, però,to dopo pochi metri. Dai controlli è emerso che l’autovetturaapparteneva a un’azienda di riparazioni di barche, come indicato dal documento di circolazione. Il veicolo era stato ...