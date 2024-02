6^ Vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si aprirà il sipario di Palazzo Roverizio venerdì 9 Febbraio per la . Evento attesissimo in città e ambitissimo da artisti di tutta Italia. Passeranno in rassegna 15 artisti con circa 25 canzoni tra brani cantautorali e cover di. Il tutto con la conduzione del Patron

Monreale – Stamane nella Sala Rossa si è svolta la premiazione del concorso “Natale in vetrina 2024” promosso dall’amministrazione comunale in ... (monrealelive)

Sono già oltre 50, a solo una decina di giorni dalla partenza ufficiale del concorso, i partecipanti della nona edizione del Premio vignettistico internazionale di umorismo e satira di costume dedicat ...La Frecciarossa Final Eight 2024 presented by UnipolSai intende essere, oltre la vetrina della pallacanestro di vertice in Italia nel 2024, anche un palcoscenico per celebrare i grandi campioni ...ForumPiscine a Bologna dal 14 al 16 febbraio. Tre eventi in uno per una visione a tutto tondo sul leisure e le sue molteplici declinazioni ...