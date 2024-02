20 anni di Facebook | nacque come piattaforma per connettere studenti | oggi conta 2 | 11 miliardi di persone al giorno

Il 4 febbraio 2004 nasceva Facebook nata per caso: co-fondatore fu l'attuale Patron Mark Zuckerberg. Ecco come ha cambiato le nostre ... (lucascialo)

Gli aggiornamenti inutili scritti in terza persona (ma perché?), i test per capire “Quale My Little Pony sei?” e le ore perse su Farmville che ... (wired)

È un altro sabato di fuoco per l’atletica italiana, proprio come sabato scorso. In un paio d'ore, gli azzurri sfoderano quattro prestazioni da record tra Stoccolma e Metz. In Svezia Mattia Furlani agg ...Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d'oro". I protagonisti di questa festa sono Carolina Benvenga, attrice e volto della tv dei ragazzi che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno ...La storia del perché io potessi seguire la vita della mia amica online è nota: vent’anni fa, il 4 febbraio 2004, ad Harvard, Mark Zuckerberg lanciava quello che fin da allora era conosciuto come The ...