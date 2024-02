Zollo FI | “Vessichelli pensa più alla presidenza Asi che a fare il sindaco | si dimetta”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Allo stato attuale Paduli sta vivendo una situazione molto simile ai brutti momenti del gennaio 2020 quando il mondo fu sconvolto dall’espansione del Covid-19 costringendoci a chiudere nelle nostre abitazioni, ma questa volta non per colpa della pandemia ma a causa della politica immobilista, poco mirata a pubblicizzare il nostro territorio, le nostre ricchezze culturali ed enogastronomiche e la nostra storia”. – così in una nota a sua firma Stefanocomponente del Coordinamento provinciale di Forza Italia. “Mi viene quasi il dubbio che ilabbia messo un suo DPCM, come solevail Governo dell’epoca durante i lockdown. Parrebbe infatti che a Paduli sia bandita ogni sorta di manifestazione e aggregazione sociale. Ormai ci troviamo a pochi giorni dal carnevale e ...