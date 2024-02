Zinzi per Caserta e Prima Caserta | il sindaco Marino cade anche sull’accoglienza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 febbraio 2024). Il video fatto girare dal Centro Sociale Ex Canapificio fotografa il degrado in cui è caduta la nostra città grazie alla sinistra, colpevole di aver illuso i cittadinidel voto con uno slogan decisamente puerile “nonsilega”. Questa amministrazione non parla alla gente, non parla di inclusione, di accessibilità, di integrazione, ma si limita ad affrontare questi concetti con superficialità e poca conoscenza. L’amministrazione deve intervenire per risolvere quello che sta diventando un problema sociale,mediante l’individuazione di valide alternative. Alessio Dello Stritto, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Elio di Caprio e Donato Aspromonte.