Zielinski verso l'Inter | il Napoli è pronto a escluderlo dalla lista Champions

Taremi è uno dei possibili parametri zero per l’Inter della prossima stagione, ma nella lista c’è anche Zielinski. Sul centrocampista del Napoli ... (inter-news)

Walter Mazzarri tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida Napoli-Fiorentina valida per la semifinale di ... (forzazzurri)

Brutto risveglio per il Napoli che ieri è crollato perdendo 4-0 in casa contro il Frosinone. Ko che costa l’eliminazione dalla... (calciomercato)

Napoli - Zielinski verso il forfait col Cagliari : le condizioni del polacco

Zielinski potrebbe saltare Napoli-Cagliari per un’infiammazione. Si preferisce non rischiarlo in vista della Roma. Out anche Elmas. Zielinski ... (napolipiu)