Zielinski | esclusione shock dalla lista Uefa Il Corriere | “De Laurentiis lo ha fatto fuori”

In Serie A l'escluso è stato Demme mentre per la lista Uefa ...A fare posto agli altri, oltre al partente Elmas, la scelta della società è ricaduta su Zielinski, che non ha rinnovato e in estate ...La clamorosa esclusione di Zielinski dal Napoli scatena le critiche del tifoso-professore Guido Clemente: "Autolesionismo puro".Fuori Zielinski, Demme e Dendoncker. Gaetano è stato ceduto al Cagliari. Ci sarebbero Lindstrom (mai utilizzato in quel ruolo) e Raspadori Il Napoli in Champions con i centrocampisti contati (tre): fu ...