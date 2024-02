Zielinski è fuori dalla lista Champions | adesso è ufficiale CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport certifica quanto anticipato oggiGazzetta riguardo la rottura tra il Napoli e-Napoli è rottura totale “Tra il Napoli è Piotrè finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è.Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare.anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere ...