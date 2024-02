Zelensky | la decisione dell’UE è un chiaro segnale per Mosca e gli USA

Leggi Anche Drone russo si schianta in Romania, la Nato: 'Non è un attacco intenzionale' - Putin: 'L'Ucraina riceve armi dall'Occidente, ma stanno ... (247.libero)

Alla fine tutti e 27 i paesi dell'Unione europea hanno dato il via al programma di aiuti militari all'Ucraina per 50 miliardi. Il premier ...Ultimi aggiornamenti di oggi 2 febbraio sulla guerra in Ucraina. Dopo l’ok ai 50 miliardi di aiuti per Kiev dall’Ue, Zelensky esulta: “Chiaro segnale a Mosca che l’Europa resisterà”. Atteso per ...• Nave russa centrata da un drone in Crimea • Zelensky annuncerà il licenziamento del comandante Zaluzhny • Nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino nella regione ...