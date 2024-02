Zelensky | «Grazie all’Europa» La prima tranche in arrivo a marzo

Orbán ha intuito che doveva mollare. Se non lo avesse fatto, si sarebbe potuto scordare i 20 miliardi di euro di fondi europei per l’Ungheria, ma Zelensky deve trovare una nuova definizione di vittori ...Altri diciotto miliardi sono previsti entro la fine del 2024. Il sollievo degli ucraini ma restano le tensioni interne. L’editoriale del capo di Stato maggiorte Zalushny: serve tecnologia ...Milano, 1 feb. (askanews) - "Sono grato per la vostra decisione sullo strumento finanziario per noi, per il nostro popolo, per l'Ucraina: l'Ukraine Facility con 50 miliardi di euro per un periodo di q ...