Youtuber patteggia 4 anni | Francesca Sofia Novello | “Italia paese ridicolo I

Cronaca nazionale Roma - 01/02/2024 17:44 - Matteo Di Pietro, il 20enne collegato al collettivo youtuber dei Theborderline, non dovrà scontare la pena in carcere per la morte del ...Il ventenne legato al collettivo youtuber dei Theborderline il 14 giugno scorso era alla guida del suv Lamborghini, preso a noleggio, che travolse una Smart a Casal Palocco. Al gip ha espresso "le sue ...Patteggia una condanna a 4 anni e 4 mesi di carcere per avere causato la morte di un bambino, guidando un Suv a oltre 100 chilometri orari. Lo youtuber Matteo Di Pietro non farà però nemmeno un giorno ...Matteo di Pietro non andrà in cella: lo youtuber patteggia per l'incidente a Casal Palocco che è costato la vita a un bimbo di 5 anni.Era lui a guidare la Lamborghini Urus durante lo scontro in cui ha perso la vita Manuel, un bambino di cinque anni. Abbiamo chiesto all’avvocato cosa prevede la norma sull’omicidio stradale ...