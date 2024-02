Xsolla pubblica una nuova edizione di The Xsolla Report | The State of Play | per plasmare il futuro del gaming e dello sviluppo dei videogiochi grazie ad approfondimenti completi e ai trend del settore per il 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 2 febbraio 2024)proponesuicon uno sguardo al passato e un’analisi su quanto accadrà nelLOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–, azienda commerciale globale attiva nei videogame, è orgogliosa di annunciare lazione di “The: Theof” (La relazione: il punto sulla situazione),inverno. Guida strategica per il dinamicodei videogame e per la comunità degli sviluppatori, questaesplora iattuali e le previsioni per ilche determinano ...