WWE | Un impiegato afferma che le recenti accuse a vince McMahon potrebbero essere solo la punta dell’iceberg

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Come vi stiamo riportando ampiamente nell’ultimo periodo,è accusato di diversi reati a sfondo sessuale. Nella giornata di oggi pare sia anche iniziata un’indagine federale per entrare nei dettagli della vicenda e più passano le ore, più continuano a emergere dettagli controversi. Stando alledi Janel Grant, l’ex impiegata WWE presunta vittima dello scandalo,avrebbe inviato sue foto esplicite senza il suo consenso ad altre personalità della compagnia (comprese superstar) e abusato fisicamente di lei per anni. A causa di questesi è dimesso dai suoi ruoli all’interno di TKO, con l’intenzione però di combattere le. Secondo Sean Sapp di Fightful, undi lungo ...

Coloro che aspettavano un grande ritorno durante la Royal Rumble non avrebbero mai immaginato che, tra questi, sarebbe figurato quello di Pat McAfee. L’ex star del football americano ha già avuto modo ...Una cosa è certa, non è un periodo fortunato per la WWE dal punto di vista degli infortuni. Bayley non aveva impiegato molto tempo per annunciare che avrebbe preso parte al Women’s Royal Rumble Match ...Bayley non aveva impiegato molto tempo per annunciare che avrebbe preso parte al Women’s Royal Rumble Match e, come vi avevamo anticipato, alla fine è riuscita a non essere eliminata e a portare a cas ...